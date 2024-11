Il commento del tecnico giallorosso al termine del match deciso dal gol di Mendes per i bianconeri: «Abbiamo creato veramente pochissimo, il baricentro basso della squadra non ci ha permesso di recuperarla. Accettiamo il risultato e ci rimbocchiamo le maniche»

Ha l'amaro in bocca Vincenzo Vivarini nel post partita di Ascoli-Catanzaro, match valido per il 17esimo turno di Serie B e che ha visto le Aquile interrompere la striscia positiva di risultati. A decidere il match è stato infatti Mendes con un gol al 15’ che regala i 3 punti ai bianconeri. Giallorossi che comunque rimangono stabili al quarto posto in classifica con 30 punti.

«Dovevamo essere più bravi perché l’avevamo preparata per giocare più in verticale e non ci siamo riusciti - ha commentato il tecnico -. È stata una brutta partita per quelle che sono le nostre prestazioni abituali. Tanto è vero che, se andiamo a vedere, abbiamo creato veramente pochissimo oggi. Dobbiamo accettare questa sconfitta, prendere atto di quello che abbiamo fatto e cercare di fare meglio la prossima».

Sulle possibili cause di una prestazione al di sotto delle aspettative l'allenatore ha aggiunto: «È una partita che dobbiamo analizzare bene. Dovevamo riguadagnare campo più velocemente, invece facevamo fatica. Il baricentro della squadra è stato un po' basso rispetto al solito, questo ci ha portato a creare poche situazioni da gol e di conseguenza non riuscire a riprendere in mano il risultato della partita».

Una partita che il tecnico giallorosso ha definito «sottotono» non solo con riferimento ai suoi: «L’ascoli ha fatto la partita che doveva fare per cercare di portare a casa il risultato, ma in termini di occasioni hanno fatto poco anche loro. Per questo dico che è stata una partita brutta. Adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche come al solito e cercare di pensare alla prossima partita». Prossimo impegno che si giocherà tra le mura amiche dello stadio Ceravolo sabato 23 contro il Brescia alle ore 15:00.