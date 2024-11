Il 30 giugno finisce ufficialmente la stagione 2023/2024. Domani sarà anche l’ultimo giorno di contratto per 4 calciatori attualmente tesserati con il Cosenza. A meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, sembrerebbe già definito il futuro di tutti e quattro. Solo Gyamfi dovrebbe far parte della rosa del prossimo campionato, visto che la società rossoblù avrebbe esercitato l’opzione di rinnovo. Ormai vicinissimo l’addio anche di Voca e di Marson, oltre che di Meroni, che già nei giorni scorsi aveva trovato l’accordo con la Reggiana.

Che futuro per Voca?

Idriz Voca invece ha manifestato già da qualche tempo la volontà di lasciare Cosenza per ritornare a giocare in Svizzera, dov’è nato e cresciuto anche calcisticamente con il Lucerna, nonostante la naturalizzazione kosovara. Il classe 1997 però adesso ha in mano una proposta anche dalla Reggiana, dove Viali lo rivorrebbe per il centrocampo granata. Starà a lui decidere se riavvicinarsi a casa o continuare a giocare in Italia anche nel prossimo campionato. Leggi l'articolo completo su Cosenza Channel