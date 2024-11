Quanto accaduto nel match tra Real Fabriziese e Promosport è il caso delle ultime ore tra i dilettanti calabresi. L’episodio diventa, suo malgrado, il vero protagonista in un quarto turno con qualche rinvio per maltempo e tre squadre che continuano la loro marcia a punteggio pieno

Il caso delle ultime ore, nel calcio dilettantistico calabrese, arriva direttamente dal match tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia. Giocato su un campo reso pesante dalle incessanti piogge, l’incontro del girone C nel primo tempo ha registrato il predominio degli ospiti che si erano portati sul triplo vantaggio, mentre la squadra di casa aveva subito due espulsioni. Al rientro negli spogliatoi, l’arbitro Giovanni Zirilli di Reggio Calabria sarebbe stato aggredito da una persona non identificata. A quanto pare il direttore di gara non se la sarebbe sentita di proseguire dopo l’intervallo, nonostante i tentativi di confortarlo e farlo rientrare per la ripresa e continuare a svolgere il suo lavoro sportivo. Un giallo in piena regola, quindi, si attenderà in settimana quanto metterà a referto il giudice sportivo e gli eventuali provvedimenti.

Nel frattempo la stessa Promosprot, sulla propria pagina Facebook , racconta che «la partita è stata poi sospesa al termine della prima frazione di gioco, decisa dal direttore di gara, in seguito all'aggressione avvenuta negli spogliatoi. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice sportivo».

Tornando prettamente alle questioni di campo, quello di Prima categoria è un campionato che offre spesso tanti spunti. Qualche gara è stata rinviata a causa del maltempo, altri match hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi. Ecco, come di consueto, il quadro del quarto turno per i gironi calabresi.

Girone A

Si parte dal sabato con quattro match, il fattore casa è predominante. Torna alla vittoria Corigliano, 2-1 sulla Real Trebisacce con gol finale nei minuti di recupero che serve per ridare un po’ di morale a tutto l’ambiente. Primi tre punti per il Fuscaldo, 3-1 sulla Geppino Netti ora sul fondo della classifica, fanno l’en plein le squadre di Bisignano. Il Kratos supera agevolmente San Lucido per 3-0, dimostrandosi una squadra solidissima in difesa (porta ancora inviolata). La FCD Bisignano fa un tennistico 6-1 contro Spezzano, doppiette di Crispino, Cortese e De Biase. La domenica sorride ancora a Themesen e Acri, in quattro partite ben dodici punti per i due team che non nascondono le loro ambizioni. Il club di Longobucco va in scioltezza per 4-0 sul Mirto, i rossoneri superano San Marco per 3-2 in una gara vibrante. Il Roggiano vince 1-0 sul Diamante.

Girone B

Le gare del sabato registrano ben due quaterne. Si conferma compatta la compagine del San Fili, 4-1 al San Mauro e otto punti in classifica già incamerati. Il Marca supera 4-0 le Stelle Azzurre, dopo la goleada di Coppa c’è spazio anche per un punteggio largo anche in campionato. Guardando alla domenica, copertina ovviamente per il Rocca di Neto, che batte 3-2 la Brutium Cosenza. Una vittoria ottenuta all’ultimo minuto con Fabiano che fa esultare i tifosi locali per la quarta vittoria di fila dei biancazzurri. Al secondo posto va in solitaria la Silana, grazie al 2-0 sulla Real Cosenza. Terminano 2-1 Garibaldina-Cutro e Scandale-San Mango, matura invece l’equilibrio in campo tra Cus Cosenza e Decollatura con l’1-1 finale.

Girone C

Gara sospesa tra Real Fabriziese e Promosport, come già accennato in precedenza, e con uno 0-3 di campo che potrebbe rimanere anche a tavolino. Soverato e Pino Donato Taverna prendono la testa con il 5-3 contro Piscopio e Palermiti, sale anche Montepaone, grazie al 4-2 sulla Sersalese. Poco spettacolo e reti bianche tra Mileto e Prasar, pari 1-1 tra Laureana e Rosarnese: quest’ultima muove almeno la classifica. Colpo esterno del Pizzo di misura sul Bivongi. Mercoledì si giocherà il recupero tra Montepaone e Prasar, gara sospesa per infortunio dell’arbitro due settimane fa: si ripartirà dal 45° minuto con le squadre sullo 0-0.

Girone D

Un sabato malinconico e con decisioni prese inevitabilmente dalle società. Sono state cinque le gare rinviate per maltempo: Bagnarese-Siderno, Lazzaro-Catona, Gebbione-Gallinese, Gallina-Polistena, Taurianova-San Gaetano. Poteva essere un giorno favorevole alla Bovese che, in caso di vittoria, avrebbe almeno raggiunto il traguardo provvisorio, ma l’Ardore fa sua la sua vittoria per 2-0 davanti al pubblico amico. Due i posticipi giocati ieri: Città di Siderno-Roccella 1-0, vittoria del Rizziconi sulla Campese 2-1.