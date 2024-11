Il campionato calabrese di Promozione è tornato ad animare il fine settimana con la prima giornata del 2024, nonché la prima del girone di ritorno. Sono tre gli anticipi giocati sabato 6 gennaio, partiamo proprio da questi.

Tra le prime a scendere in campo c’è la capolista Ardore, impegnata in trasferta con il Caraffa. Un secco 3-0 a firma di Bruzzaniti, Zampaglione e Politanò permette agli amaranto di ottenere il quarto successo consecutivo e di mantenere il primo posto in classifica. Quattro sono anche i gol che il Gallico Catona ha inflitto in casa alla Virtus Rosarno, trovando una vittoria che mancava dalla sfida contro la Deliese nel novembre scorso e che permette di restare in scia alla zona playoff. Il terzo anticipo di giornata è ilbig match tra Saint Michel e Atletico Maida, ad aggiudicarselo è la squadra di Gioia Tauro, che con una rete di Gaudio al 90’ sancisce il 3-2 finale e sorpassa proprio il Maida in classifica guadagnando il terzo posto.

Le restanti partite si sono disputate nel pomeriggio di domenica 7. Nel day after del successo amaranto della capolista, il Capo Vaticano è chiamato ad una risposta che non tarda ad arrivare, o meglio, arriva a 5 minuti dalla fine del match giocato in casa contro il Melito. Protagonista della gara è Diego Surace, che con la sua tripletta fissa il risultato sul 3-2 e conquista il primo posto nella classifica dei marcatori del girone B di Promozione con 13 reti. Trasferta amara per il San Nicola da Crissa che perde terreno dalle prime della classe uscendo sconfitta per 1-0 dal campo del Melicucco; punti preziosi invece per i biancorossi che stazionano adesso a metà classifica.

A proposito di punti preziosi, sono essenziali per il Bivongi Pazzano quelli ottenuti in casa contro la Pro Pellaro per 3-2 (sì, l’ennesimo di giornata). Risultato che permette ai biancoazzurri di continuare a sperare nella salvezza. Speranze ridotte al lumicino per il Roccella, che con la sconfitta per 2-0 in casa del Bianco rimane relegata all’ultimo posto in classifica con 4 punti totali. Rimane in fondo alla classifica anche lo Sporting Catanzaro Lido che si arrende sul 2-1 a favore della Deliese.

I risultati

Caraffa - Ardore 0-3

GallicoCatona - Virtus Rosarno 4-0

Saint Michel - Maida 3-2

Melicucco - San Nicola da Crissa 1-0

Capo Vaticano - Melito 3-2

Deliese - Sporting Cz Lido 2-1

Bianco - Roccella 2-0

Bivongi Pazzano - Pro Pellaro 3-2

La classifica

Ardore 38

Capo Vaticano 37

Saint Michel 32

Maida 31

San Nicola da Crissa 27

Gallico Catona 26

Deliese 24

Melicucco 21

Bianco 20

Caraffa 19

Pro Pellaro 19

Virtus Rosarno 18

Bivongi Pazzano 16

Melito 15

Sporting Cz Lido 11

Roccella 4