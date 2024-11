Le ioniche si arrendono a Legnano e salutano così una delle competizioni più ambite. Lo sguardo però è già al prossimo turno di campionato e alla delicata trasferta di Caserta. Palmi invece si restaura. Tante le novità di mercato

Anche Soverato saluta la Coppa Italia. Legnano approda in semifinale grazie alla netta vittoria per 3 set a 0. Le ioniche non riescono nell’impresa di ribaltare il risultato dell’andata. Primi due set giocati punto a punto con le lombarde che però riescono a sfruttare le palle match e a chiudere i parziali. E’ nel terzo set che si accende la speranza per le ioniche. Ma sul 23 pari le locali guadagnano il match point chiudendo la partita. Soverato, dice addio alla coppa Italia, e si concentra sul prossimo avversario di campionato, Caserta.

Novità di mercato a Pami. All’addio di Valeria Caracuta, che certamente non è passato inosservato, si aggiunge quello della compagna Luisa Casillo.

Entrano a far parte della squadra guidata da coach Giangrossi, Ilaria Angelelli: palleggiatrice con esperienze in serie A2, massima serie e campionato vinto a Giaveno, Champions League e Bruna Ana Vrankovic, promessa del campionato croato. Buone notizie anche dall’infermeria: rientra Tiziana Veglia, dopo quasi due mesi di stop.

Non si escludono inoltre altri colpi di mercato per la seconda fase di campionato. Ad oggi, l’obiettivo principale rimane quello di disputare i play off e mantenere la categoria.

Maria Chiara Sigillò