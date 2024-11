Alla corte di coach Ricci arriva il giovane talento classe '94 Marco Izzo. Piemontese doc, è cresciuto pallavolisticamente a Cuneo

CORIGLIANO (CS) - Marco Izzo è il nuovo palleggiatore della Caffè Aiello Corigliano. Per la stagione 2014/15 la società rossonera punta dunque sul giovane talento piemontese scuola Cuneo, lo scorso anno facente parte del roster dell’Exprivia Molfetta in Serie A1. Classe 1994, Izzo è alto 195 centimetri e, prima dell’esperienza nella massima serie con il club pugliese, aveva militato ad Atripalda in Serie A2.