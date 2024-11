Dopo l’opposto brasiliano Banderò, sbarca in Calabria lo schiacciatore bergamasco Romolo Mariano come primo tassello del nuovo reparto di banda affidato a coach Daniele Ricci

CORIGLIANO (CS) - Classe ’91, Romolo Mariano è il secondo tassello del nuovo gruppo rossonero affidato a coach Daniele Ricci. Il posto 4 bergamasco ha giocato nelle ultime due stagioni nella Serie A svizzera con la maglia del Lugano, stesso team dal quale è stato prelevato il nuovo opposto della Caffè Aiello Banderò. Alto 190 cm, cresciuto pallavolisticamente nella Olimpia Pallavolo, in Serie B1 – dove il nuovo schiacciatore rossonero ha disputato 5 stagioni, con una breve parentesi a Cantù – Mariano ha poi fatto il salto nella massima categoria elvetica nell’estate del 2012, restando per due stagioni in forza al Lugano e mettendosi in evidenza nel proprio ruolo.