Palmi choc. Cattive notizie arrivano da Palmi, in piena crisi. La società reggina resterà ferma per un anno. Questa è la decisione ufficiale nel giorno delle scadenze. Nessuna iscrizione presentata infatti in nessun campionato. Dopo l’entusiasmo della promozione in serie A2 nella precedente stagione, Palmi ripartirà da zero dopo l'anno sabatico. E senza Massimo Salvago, non più presidente.

Continua senza sosta invece il lavoro del Soverato per preparare al meglio la prossima stagione. E sarà ancora serie A2. La società ha infatti ufficializzato l’ iscrizione al prossimo campionato. A Palmi invece è in atto una rivoluzione societaria. Massimo Salvago non è più il presidente

Ma non sol questioni burocratiche per patron Matozzo. La società in riva allo Ionio ha infatti messo un’altra importante pedina nel reparto tecnico. Si tratta di Daris Amadio, che nella prossima stagione appunto, ricoprirà il ruolo di secondo allenatore, affiancando il neo coach Leonardo Barbieri.

Per Amadio si tratta di un ritorno eppure gradito in Calabria. Già nella stagione 2015-2016 indossò la casacca rossoblù, come scoutman. Amadio sarà inoltre responsabile del settore giovanile.

Un acquisto che ha visto tutti d’accordo, compreso Barbieri subito in sintonia con il suo secondo.

Dunque pian piano prende forma il nuovo Soverato. Dopo la parte tecnica, bisognerà certamente pensare anche al roster. L’obiettivo societario è quello di costruire una squadra competitiva e all’altezza. Nelle prossime ore potrebbero essere ufficializzati altri nomi.