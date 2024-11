Sport

VOLLEY A2 | Riflettori puntati sul derby calabrese

SAUGELLA TEAM MONZA - VOLLEY SOVERATO

Ancora due giornate prima della fine della regular season e sarà un finale infuocato per le due calabresi di A2. Soverato e Palmi si troveranno faccia a faccia per la partita di ritorno. Un derby sentito per entrambe le formazioni, soprattutto un turno fondamentale in vista della chiusura del campionato.