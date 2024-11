Inizia con una sconfitta il girone di ritorno delle due calabresi. Soverato perde il primo incontro con Legnano. La prossima settimana, avversarie nel turno di Coppa Italia

Ad aggiudicarsi il primo dei tre incontri, è Legnano. Ripresa amara per il Soverato che torna con una netta sconfitta. Le lombarde si impongono 3-0. In cassaforte dunque il primo scontro con le calabresi. Soverato che ancora una volta dimostra di avere qualche lacuna in trasferta. Travaglini e compagne danno filo da torcere alle locali. Ma è proprio quando le ioniche danno il meglio, che Legnano affonda i colpi più pesanti.





Tre set combattuti fino alla fine. Nel primo parziale le due squadre giocano punto a punto. dopo un primo time out chiamato da coach Saja, la squadra dell’ex De Lellis ritorna in campo ribaltando completamente il risultato e chiudendolo per 25-20. Stessa scena nel secondo e terzo set.





Ancora a secco, quindi, la squadra di Saja che nei momenti più importanti non riesce ad essere incisiva. Mercoledì, al “Pala Scoppa” ci sarà la gara di andata dei quarti di finale di coppa Italia proprio contro Legnano.

Partita più combattuta, invece per Palmi ma il risultato non cambia. Le Reggine si arrendono solo al tie break contro Settimo. Una sconfitta maturata al termine di una partita giocata ad alti ritmi e che lascia l’amaro in bocca. A pesare le numerose assenze con le quali Palmi continua a fare i conti e pagare un prezzo troppo caro.

Maria Chiara Sigillò