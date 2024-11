Soverato e Palmi crollano al quarto set rispettivamente contro Filottrano e Trentino

Non bastano grinta e cuore. La supremazia delle avversarie si rivela fatale. Ora testa al prossimo turno per risollevare le sorti. Brutto scivolone interno per il Soverato contro Filottrano. Al Palascoppa passa la vicecapolista, battendo le ioniche per 3-1.

Le cavallucce marine hanno dimostrato comunque di potersela giocare contro tutti. Ma contro l’esperienza c’è poco o nulla da fare. Una partita tutto sommato equilibrata in avvio. Le due compagini giocano punto a punto. Ma le marchigiane mettono la freccia già nel primo set chiudendolo 18-25.

Nel secondo set continua il vantaggio di Filottrano. Ma le calabresi si riportano in parità. E tra botta e risposta la spunta proprio la squadra di coach Saja.



Si riparte dunque dall’1-1. Terzo parziale aperto sulla falsa riga dei due precedenti. Una vera battaglia, Le due squadre si portano sul 30 pari. Ma un clamoroso errore del Soverato permette alle marchigiane di mettere giù il set point definitivo. Nel quarto set la storia si ripete. Filottrano avanti, Soverato in affanno insegue. Ma nonostante il ritorno delle locali, le marchigiane chiudono set e incontro per 20-25. Rimane il rammarico per il sestetto di coach Saja che incassa la seconda sconfitta consecutiva. Ora testa alla prossima gara per la trasferta di Cisterna.



Boccone amaro anche per Palmi che si arrende alla supremazia di Trento. Le reggine lottano tirando la partita fino al quarto set che si rivela, ancora una volta, fatale per le formazioni calabresi. Il sestetto di Giangrossi ha comunque tenuto il passo nel fortino delle trentine. Nel prossimo turno a domicilio ci sarà Chieri.

Maria Chiara Sigillò