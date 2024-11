Al PalaScoppa passa Ravenna. Le ioniche scivolano così al secondo posto.

Volley Soverato 2

Ravenna 3

Parziali set: 25/16; 18/25; 25/18; 26/28; 12/15

Una partita trascinata da Ravenna fino al tie break. Soverato si arrende alle avversarie che già su altri campi importanti hanno portato via punti, e arriva la prima sconfitta al PalaScoppa.

Un’occasione veramente sprecata dalla squadra di coach Barbieri che poteva chiudere già nel quarto set. Ma Ravenna ci ha creduto e ribaltato completamente il risultato.

Una partita giocata ad armi pari. Nel quinto e ultimo set, quello decisivo, Ravenna ha allungato solo nella parte finale, portando a casa la vittoria.

Il prossimo turno

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma che non scalfisce quanto fatto di buono dalle ioniche. Testa al prossimo turno. Si giocherà in trasferta a Caserta.