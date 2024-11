Arriva la conferma anche da parte della Lega. Come ampiamente annunciato, il Soverato disputerà il prossimo campionato di Serie A2 e sarà l’ottava stagione consecutiva. Ma la società ionica non sottovaluta il mercato. Tre le novità

Orgoglio da parte della società

Motivo di orgoglio per la società ionica guidata da Patron Matozzo soprattutto in un periodo in cui a causa dei vari problemi economici molte squadre si trovano a dover rinunciare. E’ il caso infatti dell’altra formazione calabrese, Palmi che resterà lontano dalla scena almeno per un anno. Soverato quindi si conferma fiore all’occhiello della Calabria Pallavolistica in rosa.

Soverato attivo sul mercato. Tre le novità

Ed per questo che continua senza sosta il mercato. Nelle ultime ore la società ha infatti annunciato altre tre pedine importanti che andranno ad incastrarsi in un puzzle che inizia ormai a prendere forma.





Si tratta di una riconferma, un ritorno e un nuovo acquisto. La prima è Giorgia Caforio, libero, che quindi continuerà ad indossare la casacca biancorossa anche nella prossima stagione. Reduce da un campionato altalenante, la pugliese ha comunque dimostrato voglia di fare, tenacia ed entusiasmo, valori che hanno premiato.

La seconda è la regista Barbara Bacciottini che, quindi, indosserà nuovamente la maglia biancorossa del Soverato. Un ritorno gradito che si aggiunge dunque a quello della compagna Melissa Donà.

La terza è la giovane schiacciatrice Veronica Taborelli, proveniente da Pinerolo serie B1. Originaria di Milano, classe 1994, alta 185 cm, cresciuta nelle giovanili di Busto Arsizio, la nuova giocatrice del Soverato, nonostante la giovane età ha una buona esperienza: ha militato nel Piacenza serie A1 nella stagione 2015/2016 e a Scandicci serie A2 in quella 2013/2014.

In settimana, molto probabilmente, saranno ufficializzati altri nuovi arrivi.