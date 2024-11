Le ioniche di coach Saja, impegnate al PalaScoppa contro Cisterna, fanalino di coda, cercheranno il riscatto dopo l’ultima sconfitta interna. Morale alto però dopo il successo in casa del Filottrano, prima della classe. Palmi, invece proverà a spegnere le polemiche, rispondendo sul campo

La vittoria in rimonta sul campo della capolista Filottrano, ha riacceso le speranze. Soverato, nel precedente turno ha infatti spezzato l’imbattibilità delle marchigiane che in questa stagione avevano conquistato diciotto successi su diciotto gare disputate.

Una vera e propria prova di coraggio per Zanotto e compagne che nel prossimo turno al PalaScoppa affronteranno il fanalino di coda del girone, Cisterna. La classifica non deve comunque ingannare. Cisterna è una squadra difficile da affrontare. All’andata, in terra pontina, le ioniche si imposero con un secco 3-0.



Non abbassare la guardia. Soverato dovrà quindi affrontare le avversarie con la stessa determinazione che ha caratterizzato il match contro la capolista, riscattandosi dall’ultima sconfitta casalinga contro le sarde. L’obiettivo principale è quello di continuare a mantenere il miglior piazzamento in classifica per poter accedere ai play off.

Qui Palmi. Scontro diretto per Palmi, impegnata in trasferta a Chieri, formazione appaiata in classifica con 26 punti. Palmi, travolta nei giorni scorsi dalle polemiche in merito al nuovo arrivo di Tiffany Pereira, alimentate inoltre nelle ultime ore dalla società di Brescia, avversaria delle reggine nell’ottava giornata di ritorno, proverà a spegnere o quantomeno a diminuire il vespaio, rispondendo sul campo.