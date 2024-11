Si ferma a quattro vittorie consecutive la scia positiva di risultati per entrambe le formazioni calabresi. Soverato e Palmi tornano sconfitte dalle rispettive trasferte. Ma lo sguardo è già oltre, verso il prossimo turno che vedrà faccia a faccia proprio le due calabresi per l’ultimo emozionante turno del 2016

Si interrompe la striscia di risultati positivi per le due calabresi. Soverato torna sconfitta da Trento, Palmi da Marignano.





Le ioniche regge bene il confronto con la formazione trentina ma nel secondo set arriva il crollo totale. La squadra di coach Saja completamente assente si lascia andare e per le padrone di casa la partita si mette in discesa. Soverato dimostra comunque un buon gioco che però non basta. Troppi gli errori che permettono a Trento di arrivare alla vittoria. 3 set a 1 il risultato finale. Le ioniche trovano la vittoria solo nell’ultima frazione quando ormai è troppo tardi.





Dunque un’occasione sprecata da Travaglini e compagne. Una sconfitta che pesa e lascia tanto rammarico con il Soverato che viene nuovamente sorpassato in classifica da Trento.





L’ultima trasferta del 2016 prima di tornare al PalaScoppa per il gran derby. Una sfida sicuramente interessante quella contro Palmi, superata nella stessa giornata dalla Battistelli San Marignano.





Anche per le reggine quindi si ferma a quattro vittorie il momento positivo. A pesare, soprattutto le assenze. La squadra di Gangrossi si è infatti presentata in Romagna quasi decimata, dimostrando sin da subito il netto svantaggio rispetto alle locali. Coach Giangrossi però non drammatizza, consapevole del fatto che non sarebbe stata una partita semplice e invita la squadra a voltare subito pagina, soprattutto in vista del Monday Night del 26 Dicembre, quando Palmi affronterà Soverato, a pari punti in classifica.



Maria Chiara Sigillò