Nel prossimo impegnativo turno, il penultimo prima della pausa, trasferta per entrambe le formazioni. Ioniche a Trento, reggine in Romagna. L’ultima gara prima del derby tutto calabrese

Dopo le quattro vittorie consecutive, ora più che mai è vietato abbassare la guardia, vista anche la posizione raggiunta in classifica.





Soverato, dopo la vittoria contro la vicecapolista, si prepara ad affrontare Trento, formazione superata grazie all’ultimo successo. Travaglini e compagne quindi, ormai lanciatissime, dovranno dimostrare continuità mettendo in campo tutti gli ingredienti che hanno portato alla meritata vittoria. Coach Saja sa di avere un roster all’altezza. Una squadra determinata e compatta tanto da mettere in difficoltà anche le avversarie più temibili. Trento, reduce da una sconfitta, non darà vita facile alle ioniche e proverà nuovamente il sorpasso.





Di pari passo, Palmi. Le reggine appaiate in classifica, con lo stesso ruolino di marcia delle cugine ioniche, saranno impegnate a Rimini contro Marignano. Le romagnole, tornate alla vittoria contro Caserta dopo cinque sconfitte consecutive, proveranno il colpaccio proprio in queste ultime giornate di andata, tentando magari l’aggancio in classifica. Ma il sestetto di Giangrossi non vuole e non può mollare proprio nelle battute finali, soprattutto in vista dell’ultimo turno che chiuderà il cerchio. Nell’ultima gara infatti, in programma il derby contro Soverato.

Maria Chiara Sigillò