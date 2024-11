Per il secondo anno consecutivo, Soverato centra l’obiettivo è accede alle semifinali dei play off promozione.

Missione compiuta dunque per le ioniche, che dopo aver portato a casa Gara 1 al PalaScoppa, bissano il risultato anche in Gara 2 a Brescia.



Il Soverato sbanca il PalaMillenium con lo stesso risultato di 3-1 e strappa il passa per accedere al livello successivo.

Il match. Quattro combattuti set.

Nel primo parziale è Soverato a portarsi in vantaggio. Brescia, ritorna in campo determinata e pareggia i conti chiudendo il set in vantaggio.



Dunque si riparte dall’1-1.

Nel terzo set le due compagini giocano punto a punto con Soverato che però tenta l’allungo e avanza; Brescia prova a d agganciare il risultato ma le ioniche chiudono sul 14-25. Una reazione che le locali non riescono più a gestire.



Il quarto ed ultimo set non è altro che una copia di quello precedente. Brescia prova a rispondere ai colpi delle avversarie ma inutilmente.

E' semifinale. Soverato mette un’ipoteca chiudendo i conti in fretta con il punteggio di 17/25 Il punto definitivo è di Zanotto.

Semifinale raggiunta. Prossimo avversario la già qualificata Legnano. con Gara 1 in programma martedì 25 aprile in Lombardia, mentre Gara 2 si disputerà domenica 30 aprile. Il sogno continua.

Maria Chiara Sigillò