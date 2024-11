Continua senza sosta il mercato della società ionica. Tra nuovi arrivi, ritorni e riconferme

Inarrestabile Soverato. Continua senza sosta il mercato della società ionica. Tra nuovi arrivi, ritorni e riconferme. E’ di poche ore fa infatti la notizia di un gradito ritorno in Calabria, quello di Melissa Donà. Neo scudettata e campionessa d’Italia nell’ultima stagione con Novara. Per la schiacciatrice si tratta appunto di un ritorno, gradito e fortemente voluto da entrambe le parti. Melissa Donà, rientra a Soverato con la voglia di fare ancora meglio, dopo l’ottima stagione disputata in Calabria con coach Secchi.

Ci sono anche le riconferme

Ma si parla di riconferme. La prima su tutte è quella di Serena Bertone, pedina imprescindibile per il Soverato. Reduce da una stagione da titolare. Si consolida quindi il sodalizio tra la società guidata da patron Matozzo ed una delle protagoniste biancorosse. Inizia ora una settimana importante per Soverato. Nelle prossime ore infatti si conosceranno ufficialmente le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A2 con il Soverato che sarà ai nastri di partenza per l’ottava stagione consecutiva.

!banner!

E non si escludono altre ufficializzazioni nei prossimi giorni.