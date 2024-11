Il volley femminile ritrova vittoria e sorriso. Soverato torna vittoriosa dalla trasferta pontina contro Cisterna. In 3 set archivia la pratica. In casa, Palmi, seppur con qualche difficoltà mette in cassaforte la seconda vittoria stagionale

Dopo le due sconfitte era necessario vincere, e così è stato. Soverato torna a casa con l’intera posta in palio. La prima vittoria stagionale in trasferta. Archiviata la pratica Cisterna.

Il sestetto di coach Saja parte nettamente in vantaggio. Le padroni di casa provano ad accorciare ma il Soverato riesce a mantenere sempre il distacco. Sul 22-24 le cavallucce marine falliscono il primo set point, ma alla seconda occasione Manfredini non sbaglia e mette giù la palla del 23-25.

Nel secondo set Cisterna reagisce e si porta avanti. Determinate le laziali a riaprire la partita. Ma è nel momento di difficoltà che Soverato riporta in equilibrio la gara. La squadra pontina commette clamorosi errori e Zanotto e compagne chiudono anche il secondo parziale a proprio favore. Sopra di due set, le ioniche non sbagliano il colpo. Aumentano l’intensità e chiudono set e partita per 14-25.

Grande reazione anche per Palmi, che seppur con qualche difficoltà, mette in cassaforte una vittoria casalinga ai danni di Chieri. Le reggine partono in svantaggio ma reagiscono anche se ad avere la meglio nel primo set sono le piemontesi con il risultato di 23-25.

Dal secondo set ecco che Palmi trova la giusta grinta e riporta in parità il match, chiudendo il set 25-20. Terzo set giocato punto a punto. Palmi spinge, Chieri insegue. Ma la squadra di Giangrossi vuole la vittoria e si porta sul 2-1. Quarto set senza storia. Le reggine non si lasciano intimorire e chiudono definitivamente i giochi. Seconda vittoria stagionale per le reggine che riacquistano ora la giusta fiducia per proseguire.

Maria Chiara Sigillò