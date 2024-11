Con una netta vittoria sul Marignano, Soverato conquista i play off, confermandosi così ancora una volta regina del volley femminile calabrese. Palmi invece saluta gli spareggi e chiude una stagione comunque esaltante al decimo posto, mantenendo quindi la categoria. Vero obiettivo

Per le biancorosse si apre ora un altro importante capitolo Dopo aver chiuso la regular season al quarto posto, Soverato si prepara a ricevere a domicilio, Brescia per Gara 1. Si inizia la prima delle tre sfide proprio tra le mura amiche al PalaScoppa.

Operazione play off. Si parte dalla prima possibilità. Gara 2 invece verrà giocata invece in terra lombarda il prossimo 21 aprile. Per eventuale gara 3 si ritornerebbe nuovamente in Calabria. L’obiettivo certamente è quello di portare a casa le prime due sfide. Grande attesa quindi in riva allo ionio. La vincitrice andrebbe poi a scontrarsi con la terza classificata Legnano per la semifinale, che nell’ultima gara della regular season ha infatti battuto l’altra calabrese Palmi.

Palmi va in vacanza. Il sogno play off quindi si infrange per le reggine che chiudono la stagione al decimo posto. Non male considerando la neo promozione in A2 nella atgione appena conclusa.

Maria Chiara Sigillò