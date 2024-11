Una vittoria che proietta sempre di più Soverato verso i play off. Quinto posto in classifica grazie al sorpasso su Settimo, prossimo avversario delle ioniche. Palmi scenderà in campo domenica prossima (In basso, risultati e classifica)

SAUGELLA TEAM MONZA - VOLLEY SOVERATO