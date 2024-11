Dopo aver fatto quattro su quattro, le ioniche tentano l’impresa. Nel prossimo turno a domicilio arriva Perugia. Soverato proverà a conquistare la quinta vittoria consecutiva

Un inizio di campionato straordinario. Il Soverato ha già messo in cassaforte ben quattro vittorie consecutive prendendosi anche la vetta della classifica. La squadra di Barbieri quindi nel prossimo turno, in casa contro Perugia, proverà nell’impresa. L’obiettivo è quello di arrivare in massima serie senza dover passare dai play off. E le biancorosse stanno dimostrando di meritarlo.

Tanto è cambiato rispetto allo scorso anno. Nuovi arrivi, ritorni, partenze. Cambiamenti che potevano pensare ad un approccio negativo al campionato. Ma così non è. Il cambiamento sta diventando il punto di forza.

L'avversario

Perugia viaggia in bassa classifica, con soli tre punti. Neo promossa in Serie A2 arriverà in Calabria con la voglia di riscatto. Dovrà fare i conti però contro una corazzata e con un palazzetto che si trasforma in una vera e propria bolgia. Si scende in campo domenica. Fischio di inizio alle 17.