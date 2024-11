Le due calabresi, dopo un avvio ballerino, appaiate ora in classifica, cercano la vittoria. Le ioniche andranno a Cisterna. Palmi aspetta Chieri al PalaSurace

Le premesse di inizio campionato sembrano svanire pian piano. Ma Soverato sa che non è così e gli obiettivi prefissati saranno rispettati. La strada è ancora lunga. Lo stop interno contro Filottrano servirà al sestetto per reagire nella prossima trasferta.

Le ioniche, domenica saranno impegnate a Cisterna. La squadra pontina, reduce da una strepitosa vittoria, la prima stagionale, contro Legnano ha quindi trovato la giusta rotta per proseguire il campionato, dopo un avvio deludente. Cisterna, che cercherà il riscatto dopo la sconfitta con l’altra calabrese del girone.



Ma il Soverato ha necessariamente bisogno di un inversione. Quei cinque punti in classifica spaventano soprattutto chi l’anno scorso lottava per la promozione. Il clima che si respira a Palmi non è tanto diverso da quello delle cugine ioniche.



Le reggine appaiate in classifica al Soverato, ripartono dalla sconfitta di Trento. Nel prossimo turno, a domicilio arriva Chieri, che nella seconda giornata ha già punito le cavallucce marine. Palmi ha però a disposizione il fattore Palazzetto. È al PalaSurace infatti che la squadra di Draganov ha trovato la prima vittoria stagionale.

Maria Chiara Sigillò