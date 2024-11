Per le catanzaresi è il quarto ko consecutivo ma almeno contro il Club Italia arriva un punto

SOVERATO (CZ) - Sotto l’albero di Natale il Soverato non trova i doni sperati e capitola per la quarta volta consecutiva in campionato. A differenza delle altre tre sconfitte, però, le cavallucce marine tornano a far punti in classifica. Non succedeva dallo scorso 7 dicembre. Contro il Club Italia finisce al tie-break. Sotto di due parziali le ragazze di coach Chiappafreddo sono riuscite a recuperare lo svantaggio per poi cedere nell’ultimo e decisivo set. Il punticino messo in cassaforte permette alle soveratesi di mantenere la nona posizione in classifica davanti a Caserta e Piacenza, ad una lunghezza dalla zona play off. Tre le sfide che mancano alla chiusura del girone di andata. La prossima si giocherà con l’anno nuovo il 4 gennaio quando in Calabria sbarcherà proprio Piacenza. Ottima chance per recuperare il terreno perso.