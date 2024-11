Il club ionico saluta coach Barbieri. In panchina, per la nuova stagione, ci sarà Bruno Napolitano. Il Soverato di patron Matozzo ricomincia dal mercato

Archiviata la stagione e chiusi i bilanci, il Soverato Volley riparte dal mercato. Il club del presidente Matozzo dunque pronto a ricostruire la squadra per la stagione che verrà. Il primo cambio parte proprio dalla panchina. Via Leonardo Barbieri, arriva Bruno Napolitano, classe 72.

Il curriculum di Napolitano

Un curriculum lungo e ricco, quello di Napolitano:

miglior allenatore di A2 (premio Razzoli) nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012. Ha inoltre guidato Milano, Chieri, Parma e Giaveno, conquistando con le piemontesi una promozione in A1 nella stagione 2011-2012 Poi l'esperienza all'estero, campionato ceco, sulla panchina del Pole Brno, stagione 2015-2016. Con Napolitano inizia perciò la rivoluzione in casa Soverato. Sarà una lunga estate di lavoro e di trattative per preparare al meglio la nuova stagione di Serie A2. L'obiettivo principale, come sempre, la promozione.