Le due calabresi continuano la corsa verso gli spareggi scudetto. Fondamentali le ultime quattro giornate della regular season (In basso, classifica e prossimo turno)

Vince, convince e si porta a più quattro. Il Soverato chiude la pratica Settimo con tre set a zero e si piazza al quarto posto appaiato a Trento. Obiettivo centrato.



Un match completamente dominato al PalaScoppa dalle ioniche, determinate a non perdere un’occasione così ghiotta.

Il match. Una breve parentesi concessa alle ospiti nel primo parziale, subito recuperato dal Soverato annullando una palla set e vincendo ai vantaggi.



Nella seconda frazione Settimo tiene bene il ritmo ma le ioniche mantengono il distacco necessario. E infatti il parziale si chiude sul 25-15.



Soverato non abbassa il ritmo neanche nell’ultimo parziale concedendo poco o nulla alle piemontesi. La squadra di coach Saja chiude set e partita sul 25-17.



Tre punti d’oro per Soverato, tanto in chiave play off, tanto in vista del prossimo turno, domenica prossima, in casa della vice capolista Pesaro.

Palmi lanciatissima Inizia la scalata e tiene il ritmo anche Palmi che torna vittoriosa da Caserta. Le reggine passano con il risultato di 3-1. Dopo i primi due set chiusi in parità, Palmi affonda il colpo nel terzo e quarto set.

Una vittoria fondamentale che lancia definitivamente la squadra di coach Giangrossi verso i play off.

Fondamentali ora le ultime quattro gare. Si parte già dal prossimo turno contro Mondovì.

CLASSIFICA – Filottrano 59; Pesaro 54; Legnano 42; Soverato, Trentino 38; Settimo Torinese 34; Palmi 32; Chieri 31, Brescia 31, Battistelli S.G. Marignano 31; Olbia 28; Caserta 18; Mondovì 15; Cisterna 10.

PROSSIMO TURNO – 26/03/2017

Pesaro- Soverato

Filottrano-Olbia

Trentino- Legnano

Battistelli S.G. Marignano- Caserta

Chieri- Cisterna

Mondovì-Palmi

Brescia- Settimo Torinese

Maria Chiara Sigillò