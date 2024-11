Le catanzaresi perdono in casa contro il Trentino. Fatale il quinto set alle ragazze di coach Chiappafreddo

SOVERATO (CZ) - Parte con il piede sbagliato la nuova avventura in serie A2 femminile per il Soverato targato Mauro Chiappafreddo. Le cavallucce catanzaresi sono state superate al "Pala Scoppa" per tre set a due dalla neo promossa Delta Informatica Trentino. Fatale, alle calabresi, quindi, l’ultimo e decisivo set dopo il botta e risposta che aveva portato le due formazioni sul 2-2.