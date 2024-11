Qualora la corte non dovesse produrre gli effetti sperati, pronte le alternative. Per il club catanzarese sarà il quinto campionato consecutivo in serie A2 femminile

SOVERATO (CZ) - Il campionato è ancora distante ma a Soverato la squadra è praticamente fatta. All’appello di coach Chiappafreddo manca solo un tassello. Potrebbe essere il più importante in termini di qualità. Una giocatrice che il trainer catanzarese spera di avere ai suoi ordini i primi giorni di settembre quando, verosimilmente, partirà ufficialmente la nuova stagione in serie A2 femminile con la preparazione pre-campionato. La società di Via Battisti sta cercando con insistenza di convincere la portoricana Yarimar Rosa a restare in riva allo jonio catanzarese. Qualora il pressing del presidente Matozzo e della sua dirigenza non dovesse produrre gli effetti sperati, pronte le alternative sempre di primissimo livello. Nel quinto torneo in massima serie consecutivo, l’obiettivo è quello di ripetere e magari migliorare la straordinaria stagione dello scorso anno, quando Soverato chiuse la competizione ai play off promozione e ad un passo dalla finale di coppa Italia. (ab)