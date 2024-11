Per la prima di campionato le biancorosse sfideranno una delle neo promosse in categoria

Inizia ufficialmente la stagione 2017-2018 per il Volley Soverato. Si torna in campo domenica alle 17. Per le biancorosse sarà esordio tra le mura amiche al PalaScoppa, contro Collegno, una delle formazioni neo promosse in categoria.

Un'estate di stravolgiomenti

Dopo una sessione estiva di mercato, tanti i nomi arrivati nella città in riva allo ionio, una squadra completamente stravolta partendo proprio dal coach Leonardo Barbieri. Tanti gli allenamenti congiunti che hanno visto protagonista Soverato fino a pochi giorni fa e non solo in Calabria. Ora però si fa sul serio. Ricomincia il campionato di Serie A 2.

!banner!





Settima stagione in A2

Per la squadra di patron Matozzo sarà la settima stagione in A2. Gli obiettivi posti tanti. I soliti. Quel salto di categoria che ormai tutta Soverato aspetta. L’esordio al PalaScoppa non può che essere di auspicio. Da sempre punto di forza per le biancorosse.