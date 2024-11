Un risultato fondamentale che proietta ora le biancorosse al quarto posto in classifica

Arriva un’altra importante vittoria per il Soverato. Al “PalaScoppa” contro Cuneo finisce 3-2. Una vera e propria battaglia vinta in rimonta dalle ragazze di coach Barbieri. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo set, Soverato crolla nel secondo e terzo parziale. Il punteggio si porta quindi sul 2-1 per le avversarie piemontesi.

Nel quarto set arriva la reazione delle biancorosse che riaprono i giochi trascinando la partita fino al tie-break, conquistando due punti importanti soprattutto in chiave classifica. Domenica prossima turno di riposo per le ioniche. Torneranno in campo il 21 febbraio, per il turno infrasettimanale in trasferta contro Montecchio. A commentare la vittoria, il capitano Melissa Donà: “Una grande partita. Una vittoria di cuore da parte di tutta la squadra. Aspettavamo questa partita dal girone di andata. A Cuneo avevamo perso giocando una buona partita. Qui in casa ci siamo riscattate”.