È un saluto amaro quella della Sifi Kondor Volley al PalaAbramo di Catania. Nell’ultima gara del 2018 fra le mura amiche – scrive il portale catanianews.it - la formazione di Giovannetti non riesce ad imporre, come sempre aveva fatto fin qui in stagione, la propria legge, cedendo di fronte ad un coraggioso Pizzo Calabro. Dopo aver gestito in maniera agevole il primo set, le Kondorine hanno infatti perso la bussola inanellando un paio di errore risultati fatali. Bravissime la calabresi del presidente Andrea Betrò ad approfittare dei momenti di difficoltà biancazzurri senza lasciare nulla di intentato, venendo alla fine premiate per la costanza.