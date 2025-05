I cratensi, superando nell’ultimo turno di Serie B la Tonno Callipo, ha raggiunto gli spareggi per l’accesso in Serie A3. Nel torneo regionale, invece, i tirrenici ormai attendono solo l’aritmetica per raggiungere il salto di categoria

Tensione sportiva, belle storie e colpi di tutto rispetto. Nell’incrocio tra Bisignano Group e Tonno Callipo si è visto un po’ di tutto, il 3-1 finale consentirà ai cratensi di accedere ai playoff, pur sapendo come le difficoltà triplicheranno considerando la forza delle squadre che in ambito nazionale parteciperanno agli spareggi. La vittoria nel derby conferma al secondo posto i biancazzurri, la Tonno Callipo ha concluso la stagione in Serie B comunque positivamente, dimostrando di non essere arrivata alla palestra di Collina Castello col ruolo della comparsa, anzi.

Per i playoff ora bisognerà attendere il 17 maggio, giorno in cui scenderà in campo anche la Raffaele Lamezia, che ha concluso il girone H di Serie B da prima classificata indiscussa.

In Serie C invece gare distribuite nel weekend per il 23° turno. Tre partite al sabato partendo dalla vittoria della Milani Rende nel derby contro l’Area Brutia. 3-1 il successo in trasferta per i gialloblù dopo il ko contro Catanzaro che, a sua volta, ha compiuto il suo secondo blitz esterno in pochi giorni. Il 3-0 sul terreno della Tigano è stato senza dubbio più agevole, così come il triplo set in favore del Paola a discapito della Volo Virtus Lamezia, ufficialmente retrocessa in Serie D.

Nelle partite di domenica da segnalare la tenacia del secondo club Callipo, che ha conquistato i tre punti in trasferta contro il Montalto. Al PalaFerraro, i giallorossi hanno battuto i cratensi per 3-1, questi ultimi sono già salvi da una settimana.

Interessante inoltre la vittoria esterna del Corigliano per 3-1 sull’Arpaia, la squadra ionica è cresciuta nel corso del tempo, riuscendo ad avere qualche soddisfazione in più nel girone di ritorno.

Infine, il confronto diretto tra Praia e Taurianova che chiudeva il cartello di giornata. Non è stata una passeggiata, in ogni caso, con due squadre pronte a controbattere e a far divertire il pubblico. Nel primo set vantaggio dei tirrenici, poi l’uno-due del Taurianova a ribaltare tutte le carte in tavola, e il pari raggiunto dai padroni di casa con il conseguente allungo del match sino al quinto parziale. Il tie break, in questo caso, ha sorriso ai padroni di casa, come un’ulteriore dimostrazione di forza che ne attesta una sempre più vicina promozione in Serie B. Il Praia ora ha sei punti di vantaggio sul Rende, quando mancano tre turni alla fine.