Le squadre di pallavolo calabresi stanno dimostrando il loro potenziale in interregionale: i cratensi sono in vetta, bene anche il Lamezia e stop per la Tonno Callipo. In Serie C la qualità si alza, mostrando così confronti interessanti tra squadre pronte al salto di categoria.

I campionati di volley registrano novità importanti di settimana in settimana. Nel quarto turno della Serie B, c’è un Bisignano Group che – nel girone H - assume maggiore sicurezza, ripetendosi con buona frequenza qualitativa. Il 3-1 conquistato sul palazzetto della Paomar vale la testa della classifica, per il momento è bello sognare anche se la società di certo non ha come suo scopo primario quello di vincere il torneo. Al sabato, si registra la sconfitta per la Tonno Callipo Vibo, una squadra giovane che ha tutto il tempo per crescere e maturare. Il ko per 3-0 a Catania va considerato nell’ottica di un gruppo gialloblù ancora tutto da scoprire: «Il match è stata l’ulteriore riprova – commenta coach Piccioni – su un torneo in cui nessuno ti regala niente. Tutte le squadre sono attrezzate con giocatori se non più forti quantomeno al nostro livello. Per cui c’è sempre da sudare e lottare».

A chiudere l’Arpaia Lamezia che domina contro Sciacca per 3-0. Gara senza troppi sussulti sul piano dell’equilibrio contro la rivelazione del campionato, con la dimostrazione di come i calabresi facciano davvero sul serio: l’impressione è che tra due settimane il derby contro Bisignano possa essere il primo grande esame per il campionato.

In Serie C il calendario è arrivato alla sesta giornata, gli anticipi hanno dato qualche importante indicazione. La seconda squadra vibonese ha perso contro l’Altaflex Catanzaro per 3-2, l’ancor più giovane gruppo di Defina non ha affatto demeritato contro un avversario esperto e collocato stabilmente nelle prime posizioni. Resta sempre in alto anche la New Tech Rende, vince il derby 3-0 contro il Montalto e conferma una qualità di gioco importante per la categoria.

La domenica del villaggio pallavolistico conferma le intenzioni del Taurianova nel 3-1 a Corigliano. Non facilissima la sesta vittoria di fila per gli ospiti contro una squadra jonica giovane ma ben determinata a migliorare una classifica sin troppo deficitaria. Ben più comodo il 3-0 di Crotone sulla Franco Tigano, al contrario di quanto accade tra Praia e Paola, finita allo stesso modo ma con un livello di qualità medio-alto visto complessivamente.

A chiudere la giornata, la seconda squadra dell’Arpaia Lamezia col tris vince fuori casa il derby contro la Volo Virtus, mentre l’Area Brutia si impone in casa del Magna Grecia spuntandola solamente al tie break.