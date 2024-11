L'andamento delle compagini calabresi in Serie B sinora è andato oltre le aspettative , partendo proprio dalla squadra che guida il girone H di pallavolo maschile. Nella scenario di Collina Castello, il Bisignano Group cercherà la quinta vittoria consecutiva, l'avversario di turno sarà la Valley Catania .

Il primato dei cratensi, per quanto meritato, sta facendo nascere il dubbio se forse erano state un po' troppo sopravvalutate le squadre siciliane in questo torneo, di certo 12 punti raccolti in quattro gare restano un ottimo bottino, l'acquisto di Bongiorno ha dato sicurezza e maggior qualità ai biancazzurri. Impegno importante anche per l'Arpaia Lamezia, giocherà sul campo del Bronte Catania e cercherà ancora di aumentare il suo punteggio in classifica (ora è seconda a 11 pt): è la squadra che, in quest'ultimo frangente, sta giocando meglio e potrebbe staccare nettamente gli avversari dalla zona playoff. Cercherà il riscatto invece la Tonno Callipo, impegnata in casa contro il Bronte: cammino quasi simile in campionato per i due team, match che potrebbe essere aperto a ogni tipo di pronostico.

Proseguirà anche il percorso della Serie C , come sempre sarà dislocato nel weekend. Nel settimo turno in anticipo giocherà proprio la capolista Taurianova , che avrà l'impegno anche più facile della giornata contro il Volo Virtus Lamezia .

Un testa coda con già 15 punti di differenza, nel mondo della pallavolo (al contrario degli altri sport) le distanze si accentuano nettamente una volta scesi in campo. Al sabato anche i match tra Tigano e la seconda squadra della Tonno Callipo, nonché Praia-Milani : gara particolarmente ostica per i rendesi, che insidiano proprio Taurianova in classifica.