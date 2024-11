Le attenzioni sono concentrate sull’incontro tra la Raffaele Arpaia, terza in classifica, che ospiterà in casa la squadra cratense da sola al comando. In Serie C, Taurianova dovrà cercare di mantenere il primato, in casa ospiterà il Catanzaro terza forza del torneo

Sarà un weekend di scontri diretti ma anche di prime indicazioni importanti per il futuro. La Serie B maschile, nel girone H, avrà tutte le attenzioni puntate sul derby calabrese che profuma di altissima classifica nella sesta giornata. Domenica, alle 18 al Pala Sperti, il Lamezia ospiterà il Bisignano, sono due squadre che hanno vinto tutti gli incontri in campionato, anche se i padroni di casa per due volte lo hanno fatto al tie break. Ed è questa la differenza di due punti rimasta in ballo come unica differenza da sottolineare (15 punti per Bisignano, 13 per l’Arpaia) rispetto a un cammino lineare e ben slanciato che registra in mezzo anche i siciliani del Letojanni a 14 pt.

Lamezia, in caso di vittoria piena, supererebbe i biancazzurri, ma probabilmente sarà una gara aperta a ogni tipo di pronostico: col pullman di tifosi in arrivo dalla valle del Crati non mancherà nemmeno il canonico terzo tempo. Sul piano mentale, invece, ben altro impegno attenderà la Tonno Callipo, domani impegnata sul campo del Ricchigia: trasferta agevole per i calabresi contro un avversario che ha conquistato zero punti e vinto solamente tre set.

Gli interessi poi si spostano per il torneo regionale. La Serie C è arrivata al suo ottavo turno, non sono mancati di certo i colpi di scena nella prima parte del torneo. Nessuno attendeva il Taurianova in testa al campionato, invece i reggini stanno stupendo tutti per gioco, intensità e resistenza alle pressioni. Domani alle 17.30 il gruppo sarà atteso da una sfida importante contro il Catanzaro, la vittoria permetterebbe un ulteriore allungo in classifica. Vorrà tornare maggiormente protagonista la Milani Rende, che cercherà riscatto ospitando la seconda squadra dell’Arpaia, mentre Corigliano-Tigano metterà in ballo dei punti pesanti per la salvezza.

Altre quattro gare di domenica, partendo dal Praia secondo in classifica e lanciatissimo: sarà di scena alle 17 a Crotone, i pitagorici mettono in luce ormai da tempo dei talenti interessanti. Allo stesso orario il Paola invece verrà ospitato dalla seconda squadra della Tonno Callipo, ben diverso il peso degli altri due match. Per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica gli incontri tra Volo Virtus e Area Brutia, nonché Magna Grecia-Montalto.