La Serie C femminile resta sempre un campo di giovani speranze e di prestazioni concrete. Nella prima parte della stagione tanti sono stati gli spunti, le squadre dovranno comunque aumentare i giri del loro motore in vista del girone di ritorno e della successiva seconda fase. Dodici squadre approderanno nella fase playoff (sei per gruppo), altre sei dovranno invece disputare il raggruppamento per non retrocedere. Sin da ora si fanno già dei calcoli interessanti.

Girone A

Il decimo turno è spezzettato all’inverosimile, su quattro gare due si giocheranno questo pomeriggio, una lunedì, un’altra addirittura martedì. I confronti odierni restano interessanti, partendo innanzitutto da Cirò-Arpaia Lamezia. All’andata vinsero Malena e compagne per 3-0, da quel momento il gruppo non ha sbagliato un colpo. Occhio però alla fame delle lametine, che mercoledì hanno battuto il Cosenza e hanno dimostrare di vivere un ottimo periodo di forma. Sempre questo pomeriggio il confronto tra Rossano e Pink Lamezia, una partita dal pronostico scontato se guardiamo la differenza già netta in classifica in favore delle locali. Lunedì in campo Avolio Castrovillari-Cutro, martedì il confronto tra Cosenza e Silan.

Girone B

Un gruppo molto più combattuto, guardando alle ultime giornate, e probabilmente che darà maggiori incertezze nel girone di ritorno. Sembra questo il leit motiv futuro della pallavolo collocata regionalmente più a sud, oggi gli impegni per le due squadre di vertice non dovrebbero però dare grossi sussulti. La Todosport sarà impegnata in casa contro Gioia Tauro, impegno ancora più agevole per Pizzo che invece ospiterà la Elio Sozzi. Molta più incertezza potrebbe esserci in Digem-New Teosidos, la squadra di Marina di Gioiosa domenica ha fermato il Catanzaro, che a sua volta sarà di scena domenica a Campo Calabro contro la Cidue, un impegno nemmeno da prendere troppo alla leggera.