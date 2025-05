Una realtà performante e determinata. La Volley Academy sta continuando il suo percorso di crescita in tutti gli ambiti dei settori giovanili, nonché con gli organici delle prime squadre, sempre ricchi di belle speranze. In questo caso, spazio meritato per la CratiCam che ha conquistato, pure sul piano aritmetico, la prima posizione nel torneo di Serie D femminile. Da neopromossa, il team ha espresso un gioco di qualità senza aver paura di avversarie molto più rodate sulla carta, conquistando sempre più consensi e macinando punti su punti.

Prova ne è anche l’ultima sfida in casa contro la Mixta Monasterace. Il 3-0 conquistato davanti al pubblico amico certifica come la CratiCam abbia conquistato il primato con merito e con determinazione, considerando i dodici punti di distacco attuali dalle inseguitrici. In campo la CratiCam gioca una pallavolo fatta di studio, intensità e di grande qualità, cercando di non sprecare nessun pallone e valorizzando al massimo tutto il collettivo. Quella vista nella palestra del “Siciliano” è stata una gara vera, merito anche delle ragazze allenate da Ornella Cipolla, che non volevano essere da sparring partner: va dato atto di aver giocato una partita coraggiosa, il futuro resta dalla loro parte, considerando l’età giovanissima delle ragazze in campo.

Applausi alle reggine, ancor più applausi per le padrone di casa, celebrate con la musica di “We are the champions” e salutate da tanti tifosi dei territori cratensi. Sta un po’ in questo la forza della Volley Academy: la coesione di più territori proprio intorno al progetto tecnico.

La società è stata festeggiata dagli amministratori bisignanesi Francesco Chiaravalle, Federica Paterno e Vincenzo Liguori, dal sindaco di Santa Sofia d’Epiro Daniele Atanasio Sisca, nonché dai vertici CratiCam e da quanti, sponsor e sostenitori, hanno assistito al percorso di crescita del club.

Come dichiarato dalla società, sul piano sportivo c’è un record davvero importante da registrare: «Le nostre ragazze sono sempre state lì in vetta e da matricola hanno conquistato un primato assoluto: tre promozioni in solo quattro anni». Festa meritata e ora testa alla Serie C, la CratiCam non giocherà di certo per strappare la salvezza all’ultima giornata, anzi vorrà continuare a proporre uno stile di volley propositivo ed efficace.