Torna il weekend pallavolistico per le squadre calabresi partendo dal percorso da imbattuta della Raffaele che in Serie B sembra non avere ostacoli. In Serie C attenzione all’incontro tra i reggini primi in classifica contro i gialloblu che potrebbero, in caso di vittoria, rientrare nel discorso della promozione diretta

Tra il giallo color mimosa tipico e stilizzato nella giornata odierna e il gialloblu della Raffaele Lamezia non ci sono grosse differenze cromatiche, la capolista vorrà vincere anche per dedicare il successo alle mamme, alle mogli e alle tante ragazze che seguono con passione la marcia trionfale in Serie B. La primatista giocherà davanti al proprio pubblico domani e affronterà l’Aquila Bronte, un avversario non così semplice e determinato a collocarsi in una posizione playoff. Lo vorrà fare a discapito del Bisignano che mantiene quattro punti di distanza e sarà impegnato oggi pomeriggio sul parquet della Valley Catania. La Tonno Callipo, dopo l’ottimo match interno di sette giorni fa, tornerà in Sicilia contro l’altro Bronte, domani pomeriggio l’incontro del sedicesimo turno potrà essere un ulteriore esame per tutti i giovani giallorossi.

La Serie C è arrivata al 17° turno e i tifosi di Taurianova e Milani Rende si appelleranno eventualmente alla sfortuna in senso lato, in caso di ko. Di certo, la contesa tra la prima in classifica e l’attuale terza sarà il match clou del massimo cartellone regionale in campo maschile. I reggini avevano sbancato il Pala Quattromiglia qualche mese fa ma sono reduci dal ko contro Crotone e da una prima fase di Coppa Calabria non così brillante. Rende ha fatto peggio in Coppa ma è reduce da una vittoria a Vibo utile per il morale e anche per la classifica: con quattro punti di distacco tra le parti, questa contesa avrà molteplici interessi e analisi da sviluppare dopo l’ultimo pallone giocato.

Pomeriggio giocherà l’altra capolista, il Praia che sarà ospite dell’Arpaia e guarderà con molto interesse al risultato di Taurianova. Magurno e compagni avranno l’obiettivo di conquistare i tre punti per essere sicuri della vetta. Nei quattro anticipi odierni, va considerato anche il bivio salvezza Tigano-Volo Virtus, nonché il Paola che invece avrà il compito di proseguire l’ottimo ruolino con la sfida interna contro Magna Grecia.

Parlando di Coppa, e passando ai match di domani, il Catanzaro vorrà vendicarsi sportivamente del Crotone che l’ha eliminata anzitempo, diversi i sentimenti in ballo per il Corigliano che affronterà il secondo team Callipo (dieci anni fa erano altri i campionati cui fare riferimento), avrà un bel clima il derby a chiudere la giornata tra Area Brutia e Montalto.