Lo scorso weekend ha sancito la promozione del Praia che chiuderà proprio il suo campionato sul parquet del Pala Quattromiglia. Per il club manager della New Tech il bilancio può comunque considerarsi positivamente

L’ultimo fine settimana ha registrato il verdetto aritmetico che sembrava pressoché scontato da qualche settimana. Il Praia ha vinto il torneo regionale di Serie C maschile, tornerà nei campi interregionali mentre la Milani Rende si accontenterà, almeno al momento, di restare sul podio in questa stagione.

La squadra allenata da Luigi Aloe affronterà a Quattromiglia la stessa vincitrice del campionato: ci sarà un probabile pasillo ma soprattutto emergerà sia la consapevolezza di aver comunque dato filo da torcere nonché di dover fare gli ultimi punti per restare al secondo posto in classifica.

La compagine rendese poteva forse fare qualcosa in più, ma in campo spesso vanno gli uomini e non i pronostici. Non è un caso come il club manager Mario Franco Iannace ha sottolineato, ancora una volta, quale sia stato il percorso stagionale: «Al gruppo della Spes Praia vanno i nostri complimenti per il meritato successo e la promozione in Serie B con una giornata d’anticipo. Siamo comunque soddisfatti del percorso di crescita che i nostri ragazzi hanno compiuto da inizio stagione. Alcuni di loro hanno fatto un salto di qualità importante, sia dal punto di vista tecnico che mentale, e questa sarà la base solida su cui costruire il futuro».

Il torneo di Serie C è stato comunque ben combattuto, nelle zone alte il livello non è da sottovalutare. Le compagini che si sono alternate in vetta hanno lottato con grande caparbietà, prova ne è anche il match vinto dallo stesso Rende sul campo del Crotone per 3-2: «È stata una partita davvero emozionante – ha commentato Iannace - contro un avversario di assoluto valore. Ricordiamo che il Crotone ha conquistato quest’anno la Coppa Calabria, proprio in questo palazzetto, quindi espugnare un campo così ostico aggiunge ulteriore valore alla nostra vittoria. La squadra di coach Asteriti è ben organizzata e può contare su individualità importanti per questa categoria».

Si giocherà l’ultimo turno, poi si penserà alla prossima stagione. Qualche rimpianto resta sempre, considerando come le distanze numeriche non siano enormi, a leggere la graduatoria anche di sfuggita: «Certo, rimane il rammarico per qualche punto perso per strada contro squadre alla nostra portata. Risultati che, col senno di poi, avrebbero potuto tenerci agganciati alla lotta fino all’ultima giornata. Ma la classifica rispecchia il nostro cammino, e accettiamo il verdetto del campo con la voglia di continuare a migliorarci».