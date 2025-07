La squadra rossonera ha ufficializzato l’ingaggio dell’emergente centrale classe 2006. Un giovane di qualità, un prospetto importante per una squadra che non nasconde di certo le proprie ambizioni

L’ufficialità dei gironi ha dato già una prima quadratura a quella che potrebbe essere la prossima stagione. Sei sono le squadre calabresi a militare in Serie B maschile, Bisignano e Praia sono state staccate giocando in un girone misto che arriva addirittura sino al Molise. Next Atlas Lamezia, Tonno Callipo Vibo, Crotone e Corigliano invece giocheranno nel raggruppamento calabro-siculo.

Guardando ai colpi in entrata, ai movimenti social e agli altri rumors (il mondo della pallavolo è un po’ come un vicinato, tutti parlano di tutto) in effetti ben poca sostanza sul mercato arriva dai team calabresi, togliendo di mezzo il Corigliano che quasi sta giocando un campionato a parte in sede di trattative. L’ultimo gruppo prettamente meridionale, quindi, vedrà come favorita proprio la compagine allenata da Giancarlo D’Amico, scatenata sul mercato e dal roster completamente rivisto.

I rossoneri vorranno essere dominatori del prossimo campionato e dei playoff, l’ulteriore acquisto conferma l’ambizione che si respirerà al Pala Brillia. In ordine di tempo, l’ultimo ingaggio è quello del centrale Andrea Tanzi, classe 2006, due metri e poco più che ha già avuto esperienze in Serie B e in Serie A3.

Un ventenne di belle speranze e di concretezza reale sul parquet di gioco, in fase di muro e in attacco sta crescendo nettamente, potrà essere l’arma in più soprattutto considerandone la freschezza atletica e la capacità di saper incidere con sana sfrontatezza sportiva.

Le prime parole di Andrea Tanzi da centrale della Corigliano Volley confermano l’alchimia tra le parti: «Essere qui per me è qualcosa di davvero speciale. Corigliano è da sempre stata una squadra importante e rispettata e farne parte è sicuramente un sogno che si realizza. Ho sentito subito che questa era la scelta giusta, quella che mi avrebbe fatto crescere, sia come giocatore che come persona».

Tanzi arriva in Calabria per imparare ma anche per incidere concretamente: «So di essere uno dei più giovani del gruppo, e proprio per questo sono ancora più grato per la fiducia che mi è stata data. So anche che avrò tanto da imparare, e non vedo l’ora di mettermi in gioco, ascoltare, crescere e dare tutto me stesso, ogni giorno. Ringrazio la società per questa opportunità. Sono felice, carico e motivato e non vedo l’ora di iniziare questa avventura insieme».