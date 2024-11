Il risultato più spiazzante dell’ultimo turno in Serie C è maturato per 3-0 nella città di San Francesco con la netta consapevolezza per i tirrenici di poter aumentare il ritmo di marcia nei prossimi turni. La New Tech, al contrario, è al suo secondo ko in campionato e vede allontanare la testa della classifica

Serviva una prestazione maiuscola per vincere contro un avversario lanciato verso le zone alte della classifica. Ciò che ha compiuto il Paola, di certo, testimonia come il campionato di Serie C maschile non sia di certo una passeggiata. La squadra di casa ha saputo trovare ritmo in campo, mostrando solidità e organizzazione sul piano difensivo nonché nel controbattere l’avversario.

Nella bella vittoria casalinga, il Paola era andato in campo con Sorrenti, De Martino, Iorio, Pepe, Tundis, Vairo e Gravina libero, mentre Rende aveva risposto con Totera, Marasco, Caputo, Grandinetti, Elia, Gaetano e Tarasco libero.

Le difficoltà in ricezione e in attacco per gli ospiti hanno permesso al Paola di prendere il controllo del gioco. Sorrenti si è rivelato un punto di riferimento per i padroni di casa, che hanno chiuso il primo parziale 25-22 senza particolari problemi. Nel secondo set, coach Aloe ha tentato di scuotere i suoi con alcune sostituzioni: Caputo ha lasciato spazio a Orecchio, mentre il doppio cambio palleggiatore/opposto ha portato in campo Guarascio e Foniciello al posto di Totera e Marasco. Dall’altra parte, coach De Martino ha concesso un ulteriore minutaggio a Alessio Vommaro, un recente innesto nel gruppo paolano, che ha poi chiuso il secondo parziale sul 25-20. Il terzo set è una copia dei precedenti con un altro 25-20 e il match chiuso per 3-0.

Di certo, il Paola con questa posizione risale in classifica e aumenta in fiducia per chiudere il 2024 in bellezza. Dopo aver vinto le prime tre gare del torneo, era incappata in altrettante sconfitte consecutive ma la scossa avuta contro il Rende fa capire ai naviganti del massimo campionato regionale come non bisognerà sottovalutarla.

Umori opposti, al momento, per la New Tech. Il secondo ko in campionato è arrivato quasi senza appello, le distanze dal primo posto occupato dal Taurianova si allargano a quattro lunghezze. Per il gruppo gialloblù in vista un altro match da non prendere sotto gamba: sabato 30 novembre, ospiti del Pala Quattromiglia saranno i giovani dell’Arpaia Lamezia alle ore 18.