Unire le forze per concentrare al meglio il prossimo futuro. La Milani Rende e l’Area Brutia Cosenza hanno così ufficializzato, con un comunicato congiunto, l’intenzione di proseguire insieme il percorso nella pallavolo. E lo fanno dopo tanti anni in cui si sono scontrati nei derby di Serie C maschile, mettendo in mostra sempre buon coraggio e visione passionale per lo sport.

Ed è proprio guardando alla storia del passato, nonché per cercare di renderla unica nel futuro, che le due società hanno deciso questo passo importante da compiere unitamente: «Dopo oltre vent’anni di accesa rivalità sportiva, Pallavolo Milani e Area Brutia Cosenza scrivono una nuova pagina della pallavolo calabrese: nasce ufficialmente il Consorzio Eurosport Milani. Un progetto coraggioso e lungimirante, frutto di una riflessione profonda sul presente e sul futuro dello sport nel nostro territorio. L’apice della competizione tra le due società fu raggiunto nella storica finale playoff del 2002. Oggi, quello stesso spirito competitivo si trasforma in cooperazione e visione comune».

La Milani nei giorni scorsi aveva annunciato lo spostamento delle proprie gare interne al Pala Pirossigeno, che (a meno di ulteriori indicazioni) ospiterà ora le partite di questa neonata compagine. Il tutto è arrivato per una volontà comune, le società tendono a ribadirlo: «A rendere possibile questo passo è stato anche il contributo dei nuovi dirigenti, ex atleti che hanno vestito entrambe le maglie e che oggi sono riusciti a fare da ponte tra passato e futuro. La loro visione lucida e il forte senso di responsabilità hanno accelerato un processo di integrazione ormai imprescindibile, dettato dalla necessità di fare rete, ottimizzare le risorse e rilanciare l’ambizione sportiva del territorio».

Questo consorzio sportivo nasce per rafforzare la prima squadra di Serie C, andando così a selezionare elementi importanti per un campionato da vivere come sicuri protagonisti nella prossima stagione.

Non è il solo elemento di peso da valutare, ci sarà da potenziare il settore giovanile attraverso sinergie strutturate per diventare sempre più un punto di riferimento per lo sport locale e non solo. Un’occasione di sviluppo collettivo che viene così riassunto dai dirigenti uniti nell’Eurosport Milani: «Quello che un tempo era il simbolo della massima competitività sportiva, oggi si trasforma nella più grande occasione di collaborazione per il bene della pallavolo a Cosenza e provincia. Uniti, siamo più forti e possiamo guardare con fiducia al futuro».