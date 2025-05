Nonostante il terzo posto in classifica nel campionato di Serie C, la squadra gialloblu ha chiuso in maniera positiva una lunga annata agonistica salutando i tifosi e regalando momenti di commozione a due pallavolisti in particolare

L’incontro contro la Spes Praia serviva un po’ per le statistiche a chiudere il campionato di Serie C, ma soprattutto per regalare momenti di intensità a ricordare come lo sport, in fondo, sia una bella metafora della vita. Senza accrescere tensioni e polemiche, la Milani Rende è stata abile in questa stagione a mantenere un profilo positivo.

Ha mantenuto il self control nelle dichiarazioni dei post gara (e negli approfondimenti soprattutto), ma ha dato un esempio comunque di come le società di pallavolo dovrebbero interfacciarsi soprattutto all’utenza esterna. Un discorso che vale per Rende e per altre società regionali (non tutte, per carità), ma vale sempre la pena ribadirlo, proprio perché da una stagione sportiva si cerca sempre di estrapolare qualcosa di positivo.

Nel caso della squadra che gioca al Pala Quattromiglia, il 3-2 conquistato sul Praia che ha vinto il campionato è stato utile per confermare la qualità della squadra, sia dentro che fuori dal parquet. Il pasillo d’accoglienza ai tirrenici è stato particolarmente apprezzato, l’omaggio poi a Manolo Gaetano e Giacomo Totera ha confermato la passione che lega tutti intorno al club

Il ritiro dalle scene agonistiche dell’esperto pallavolista è stato vissuto con particolare trasporto, La New Tech lo ha salutato così: «La sua è stata una carriera straordinaria, fatta di successi, sacrifici e passione. Manolo Gaetano ha deciso di apprendere le ginocchiere al chiodo, lo ringraziamo per l’uomo dentro e fuori dal campo, la Milani sarà sempre casa sua».

A ciò, si unisce anche un altro festeggiamento, quello statistico nei riguardi di Giacomo Totera. Il giovane capitano ha festeggiato i dieci anni in maglia gialloblu: «Resta un punto di riferimento, in campo e nello spogliatoio, avanti insieme ancora più forti! Dieci anni di battaglie, di sorrisi, di leadership e di amore per i nostri colori».

Ora è tempo di riposare, poi si penserà alla prossima stagione agonistica. La Milani Rende vorrà migliorare la sua posizione in classifica e puntare alla crescita collettiva dell’intero movimento.