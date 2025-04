Sarà un 22° turno piuttosto anomalo quello previsto in Serie C maschile. Il riposo della capolista Praia renderà chiaramente molto vibrante l’attesa per le squadre che vorranno rosicchiare qualche punto in classifica, fermo restando come i tirrenici – almeno per quanto fatto vedere al momento – sembrano avere già quasi un piede e mezzo nella prossima edizione della Serie B.

Starà alle inseguitrici smentire questa sensazione comune, per farlo dovranno convincere nettamente partendo da questa giornata. Saranno quattro le partite che si disputeranno domenica, poi ci sarà un match al martedì e un altro fissato addirittura per il 1° maggio: la disponibilità degli impianti la fa sempre da padrona, considerando come in Calabria avere dei palazzetti liberi (e a volte pienamente funzionali) non è così facile.

Guardando alle prime gare in ordine cronologico, la domenica potrebbe sorridere al Taurianova che potrà trovare qualche certezza in più affrontando la Tigano in casa. Non saranno da sottovalutare nemmeno gli altri match, partendo da Corigliano-Paola, un confronto tra società ambiziose pronte nel prossimo futuro a un ulteriore salto di qualità.

Scontro diretto tra Volo Virtus Lamezia e Montalto, e ultima occasione per i padroni di casa di dare un senso a questo torneo. Crotone-Arpaia invece metterà in scena gioventù, passione e soprattutto una serie di talenti che, tra qualche anno, potranno giocare per ben altre competizioni.

Al martedì, invece, la gara tra Milani Rende e Altaflex Catanzaro. Un bel confronto, prevedibilmente sarà molto combattuto come già avvenne all’andata, nonché un ulteriore esame per capire quanto i padroni di casa possono avere un’aderenza con le zone di vertice. Il bel gesto solidale nei giorni scorsi ha sicuramente dato ulteriori stimoli a tutto l’ambiente. A conclusione di questa giornata, spalmata all’inverosimile, la gara del 1° maggio tra il secondo team della Tonno Callipo e l’Area Brutia: ai tanti giovani, in questo caso, sarà richiesto un maggior scrupolo.

Salendo di una categoria, quindi in Serie B girone H, ultimo aggiornamento da quel di Lamezia: Raffaele-RossoPomodoro Palermo sarà disputata domenica e non il 3 maggio, data in cui resterà confermato il derby tra Bisignano e Tonno Callipo.