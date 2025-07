Sarà una Todosport Vibo basata sulla forza, sulla qualità e anche sulla sana gioventù. Non è un caso come il primo colpo di mercato annunciato, in vista del prossimo torneo di Serie B2, sposi nettamente in pieno il diktat.

L’arrivo del libero Martina Landonio è un colpo importante per una squadra che ha bisogno di qualche acquisto per reggere l’urto della categoria, ma ha già una base importante.

Del resto, non si vince un torneo calabrese senza avere già un roster pronto anche per la categoria superiore, l’innesto della Landonio aumenta le ambizioni della piazza. La classe 2004 ha militato con Busto Arsizio, Segrate, Gioiosa Jonica, Tonno Callipo e Brindisi: cinque esperienze diverse che hanno forgiato nettamente il carattere di un elemento fondamentale sul parquet, la ventunenne parte già con i galloni della futura leader.

E lo farà cercando di guadagnare un po’ di tempo perduto: «Prima di tutto, in questa stagione ho tutta la voglia di riscattarmi dell’anno scorso andata non come mi aspettavo. Essendo già stata a Vibo Valentia, ho sempre sentito parlare della Panificio Pesce in maniera positiva e come un ambiente tranquillo e sereno dove poter lavorare serenamente».

Acquisto utile e propositivo, la Todosport riparte con slancio: «Sono una ragazza ambiziosa che ha tanta voglia di mettersi in mostra – conferma la Landonio – sono pronta a mettermi in gioco e di lavorare tantissimo. Personalmente non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne, lo staff per raggiungere insieme delle belle soddisfazioni».

Nell’estate della volley femminile calabrese questo è uno dei primi colpi sicuri ed ufficiali, tra Serie B2 e Serie C in tante piazze c’è ancora un po’ di caos, un vorticoso passaggio di titoli sportivi e il mercato sotto traccia non hanno fatto decollare ancora l’entusiasmo degli addetti ai lavori e degli appassionati.