La Raffaele e il gruppo cratense, dopo qualche momento di pausa, affronteranno così gli spareggi per la categoria superiore. In questo primo turno affronteranno rispettivamente le pugliesi Galatone e Grottaglie per una formula playoff quanto meno bizzarra

Mantenere la lucidità ma soprattutto la necessaria concentrazione sarà un primo necessario diktat da osservare. Il confronto tra squadre calabresi contro le pugliesi, in questi playoff per l’accesso in A3, permette già di valutare alcune situazioni.

Raffaele Lamezia e Bisignano Group usciranno dalla confort zone del campionato, il girone H calabro-siculo è stato probabilmente quello in cui sono stati espressi meno tecnici, guardando la media generale del torneo: metà dei team hanno dimostrato il loro valore, un’altra buona metà non aveva di certo il potenziale per giocare un torneo interregionale.

Proprio per questo, massima allerta proprio perché gli avversari delle calabresi non saranno così teneri. La Raffaele Lamezia affronterà la prima classifica del girone G, quel Galatone che già in Coppa Italia è rimasto particolarmente indigesto: le due vittorie nelle scorse settimane ne fanno, senza dubbio, un avversario più che temibile. Gara d’andata prevista per domenica, ritorno invece dopo una settimana: chi vincerà il confronto andrà direttamente in A3, il pubblico lametino sta già prenotando il posto in prima fila al Pala Sparti.

Chi perderà, invece, affronterà la vincente della contesa tra Grottaglie e Bisignano, arrivate seconde nei loro gruppi. Occasione storica per il team cratense, che giocherà sabato davanti al pubblico amico cercando l’impresa. Il Grottaglie visto nelle ultime settimane è una squadra davvero in salute, non sarà facile strappare set e convinzioni. Anche in questo caso gara di andata e ritorno per stabilire chi proseguirà il cammino, la perdente chiuderà la stagione ufficialmente.

Il meccanismo quasi piramidale dei playoff poi proseguirà con incroci da definire con le squadre del centro Italia se Bisignano (e/o Lamezia nel caso di primo ko dal confronto diretto) proseguirà nel cammino. Mai come in questo caso, bisognerà attendere cosa accadrà nei vari palazzetti.