Reduce da quattro vittorie consecutive il sestetto cosentino arriva alla pausa come una delle squadre più in forma del campionato regionale

La svolta in un campionato può avvenire in un mese e senza troppi clamori, soprattutto quando non si ha paura di andare in campo, dimostrando di poter giocare alla pari con tutti. È un po’ quanto avvenuto all’Area Brutia, reduce da quattro vittorie di fila e arrivata alla pausa del torneo di Serie C come una delle squadre più in forma del campionato. Del resto, è il cammino dei giovani ragazzi allenati da coach Perri ad aver trovato una maggior quadratura, il giovane team è riuscito ad aumentare i giri del motore con consapevolezza.

Nelle prime tre partite del campionato erano arrivati in classifica cinque punti, la vittoria alla terza giornata contro il Lamezia era stata festeggiata con grande calore dalla tifoseria, che è tornata ad esultare pienamente solamente nella trasferta vittoriosa sul campo del Magna Grecia, in un match vinto al tie break. Così, dopo la sconfitta contro il Crotone (sicuramente più attrezzato, al momento), i giovani “lupacchiotti” hanno aumentato il loro ritmo. Intanto, è arrivata una vittoria sul campo della Volo Virtus, il 3-1 fuori casa ha aperto la striscia positiva. La squadra rossoblù si è imposta in seguito contro la seconda squadra della Tonno Callipo in casa, nel 3-1 finale sono emersi tanti spunti notando la crescita esponenziale dei maggiori talenti.

Il capolavoro, probabilmente, è arrivato nel derby contro la Milani Rende. Contro una delle squadre che puntano alla promozione in Serie B, la compagine cosentina è riuscita a imporsi esternamente per 3-2, mostrando ben poco timore davanti a un avversario con maggior qualità ma forse minor freddezza nel chiudere la gara nei momenti topici. A completare il poker di vittorie, qualche giorno fa, l’affermazione contro il Corigliano, ancora al tie break. E qui, forse, potrebbe emergere qualche rimpianto, sul doppio vantaggio per i padroni di casa, gli jonici sono riusciti a pareggiare e solo al quinto set l’Area Brutia ha avuto la meglio.

La classifica al momento registra la settima posizione per la compagine cosentina che ha 17 punti e ha vinto sei incontri e perso cinque partite, gli allenamenti riprenderanno a breve e si tornerà in campo direttamente il 7 gennaio prossimo. Sarà una gara particolarmente attesa quella in trasferta contro l’Altaflex Catanzaro: non toccherà solo all’incontro calcistico di cartello fissato nel giorno di Santo Stefano riproporre questa battaglia sportiva fra capoluoghi…