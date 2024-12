Nuovo weekend pallavolistico per le squadre impegnate tra campionati interregionale e Serie C. I lametini affronteranno nello scontro diretto il Letojanni dopo aver battuto il Bisignano, a sua volta chiamato al riscatto contro il Bronte, mentre la Tonno Callipo vorrà avanzare in zona play off.

Dicembre ricco di pathos per le squadre maschili di volley, chiamate a confermare quanto di buono già visto. La Raffaele Lamezia è il team con le maggiori attese, la vittoria di domenica contro il Bisignano ha alzato nettamente le ambizioni dei tanti tifosi, lo scontro diretto sul parquet del Letojanni (domani alle 18) varrà la testa in Serie B. Occhi puntati quindi sul big match, i calabresi arrivano da un momento di forma importante, dimostrando spesso di essere incisivi soprattutto quando la gara si gioca sul piano dell’intensità. È chiamato al riscatto il Bisignano, dopo cinque vittorie e un ko ora si capirà meglio la vera portata tecnico del gruppo allenato da D’Amico. Avrà due impegni casalinghi di fila, il primo contro l’Aquila Bronte alle 18.30. Impegno stimolante anche per la Tonno Callipo che ospiterà la Paomar Siracusa, alle 19: il giovane gruppo gialloblù vorrà mantenere i buoni propositi e stazionare concretamente in zona play off.

La Serie C è giunta al suo nono turno, c’è una squadra che sta tentando di allungare e almeno altre tre compagini che vorranno darle filo da torcere. Impegno comunque agevole per il Taurianova, che affronterà in trasferta la Tigano nelle sfide odierne, ci sarà maggior equilibrio tecnico in Crotone-Arpaia, mentre sarà interessante anche il confronto tra Paola e Corigliano. Quattro gare alle domenica con lo scontro diretto tra Altaflex Catanzaro-Milani Rende: chi perde rischia già di essere fuori dai giochi, così come in zona salvezza la sfida tra Montalto e Volo Virtus sembra quasi uno spareggio. Ben diversa la situazione per l’Area Brutia, che ospiterà la seconda squadra della Callipo, a Scalea invece il Praia cercherà di mantenere almeno la seconda piazza ospitando una Magna Grecia caricata dagli ultimi risultati.