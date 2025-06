La stagione è stata archiviata e le soddisfazioni non sono mancate di certo per il Paola impegnato nel torneo maschile.

Il gruppo tirrenico è stato quasi una sorta di outsider in campionato, mettendo in difficoltà le big del campionato e riuscendo a conquistare un buon quarto posto complessivo. Il ruolino di marcia recita bene per il gruppo paolano, capace di conquistare cinquanta punti, frutto di diciassette vittorie e sette ko.

Una base su cui ripartire, considerando la qualità dei big della prima squadra col supporto dei giovani che stanno crescendo con maggiore intensità: «Tutto sommato, è stata un’annata positiva data l’età dei ragazzi che hanno preso parte al campionato di Serie C e under 19. Siamo la squadra più giovane tra le prime quattro in classifica – dichiara la società, un dato che ci riempie di orgoglio e ci dà la giusta carica per guardare il futuro ben fiduciosi».

Annata sostanzialmente positiva, ma con qualche pecca: «Resta l’amaro in bocca per la semifinale di final four della Coppa Calabria (uscendo contro Praia) e per le fasi finali dell’under 19 perché si poteva fare di più, ma raccogliamo impressioni positive con il percorso dei nostri giovani atleti».

I talenti non mancano di certo sul Tirreno, la vittoria del torneo provinciale under 19 e la semifinale con l’under 17 conferma questo dato, i progressi degli under 15 restano un altro bell’aspetto da rimarcare.

Ringraziando concretamente quanti hanno supportato il progetto, i dirigenti paolani già pensano a fare meglio: «Adesso c’è un’altra annata alle porte e non vogliamo farci trovare impreparati, per cui archiviamo con orgoglio tutte le cose positive e negative di quest’annata. Entriamo subito in carreggiata per la prossima stagione, con l’augurio che il progetto vada avanti nel migliore dei modi».