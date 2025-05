Chiudere i giochi il prima possibile era l’obiettivo della Spes Praia, vanificato domenica dalla sconfitta a Vibo contro la Tonno Callipo. Per i tifosi è stato un duro colpo da digerire, ma guardando alle statistiche di certo non si può biasimare il gruppo di Borrelli che aveva perso solo il primo incontro del torneo, per poi infilare solo vittorie, alcune mostrando tanto carattere al tie break.

Il Praia avrà il match point più succulento nella giornata di domani pomeriggio, alle 18 a Scalea arriverà la Volo Virtus e l’avversario non sembra di quelli insormontabili, anzi. La dirigenza nel corso dei scorsi giorni ha sottolineato il grande cammino della squadra e come sia giusto decretare, alla fine, la promozione per chi arriva prima in campionato.

La pensa in maniera opposta la Milani Rende, seconda in classifica e che non ha nascosto il rammarico per la mancata disputa dei playoff, come da regolamento in vigore quest’anno. Il gruppo ha il rimpianto di aver buttato qualche punto nel corso della stagione, un vero peccato proprio perché all’ultima giornata ospiterà proprio Praia davanti al pubblico amico. Nel frattempo c’è una trasferta da affrontare e non sarà nemmeno semplice oggi pomeriggio sfidare il Crotone alle 16.

In ordine cronologico, un’ora dopo toccherà ad Area Brutia e Altaflex Catanzaro affilare le armi sportive, alle 19 invece confronto interessante tra Taurianova e Paola: i reggini, da neopromossi, hanno dato il massimo sinora, i tirrenici stanno lavorando in ottica futura.

Nelle gare di domenica che andranno a completare il 25° e penultimo turno, c’è il classico match delle 11 che riguarderà l’Arpaia Lamezia: in attesa del confronto playoff per la compagine di Serie B, la seconda squadra scenderà in campo affrontando la Tigano. A chiudere il cartello, alle 17 domani pomeriggio la sfida tra Montalto e Corigliano, che nel posticipo dell’ultimo turno ha vinto al tie break contro l’Area Brutia.